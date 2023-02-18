Трех человек спасли на 13-й день после землетрясения в турецком Хатае

ХАТАЙ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В провинции Хатай на юге Турции на 13-й день после разрушительного землетрясения из-под завалов спасены три человека, в том числе ребенок, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на «Анадолу».

Радостная весть пришла в субботу из города Антакья, где спасатели разбирали завалы одного из домов в квартале Генерала Шукрю Канатлы по улице Туркменбаши.

Мужчину, женщину и ребенка, чьи личности пока не установлены, спасли на 296-й час после подземных толчков. Им была оказана первая медицинская помощь, после чего их отправили в больницу.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 39,6 тысячи.





Фото:aa.com.tr

