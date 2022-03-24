Трех человек спасли из снежного заноса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области из снежного заноса спасены трое человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 марта в 05:30 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Алакольском районе, на 32 километре автодороги «Ушбулак-Кабанбай» застряли в снежном заносе трое человек.

«На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытию выяснилось, что в снежном заносе застряла автомашина марки «Toyota Ipsum», в которой находились двое мужчин и одна женщина. Принятыми мерами департаментом по ЧС Алматинской области трое взрослых человек были эвакуированы в с.Кабанбай. В медицинской помощи не нуждались», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит перед поездкой в дальнюю дорогу ознакомиться со штормовыми предупреждениями и информацией о закрытии дорог, рассылаемыми службой 112 через социальные сети и приложение «Дармен».

Ранее сообщалось о закрытии автодороги Кабанбай – Коктума (6-97 км).