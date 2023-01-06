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    Трех человек спасли из авто на заснеженной трассе в Улытауской области

    6 Января 2023, 12:40

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Трех пропавших человек нашли в Улытауском районе Улытауской области. Их обнаружили в зимовке Бурмаш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Сотрудники департамента по ЧС, департамента полиции и местных исполнительных органов нашли пропавших 5 января. Они не пострадали, в медицинской помощи не нуждались. Их авто застряло в снежном заторе рядом с зимовкой Бурмаш в 12 км. Сотрудники ДЧС оказали им помощь.

    Ранее три человека на машине выехали из поселка Қарсақпай в сторону зимовки Бурмаш и не выходили на связь. Поиски людей длились более суток. Поиски еще двоих пропавших продолжаются.

    Фото: t.me/qr_tjm
    Видео Регионы МЧС ДЧС Спасение Улытауская область
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