«Требуй чек – выиграй приз!»: как внедряют онлайн-ККМ в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Региональной службе коммуникаций ВКО представители Управления государственных доходов по Усть-Каменогорску рассказали о внедрении онлайн контрольно-кассовых машин в работу индивидуальных предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр Семея.

И.о. руководителя отдела администрирования индивидуальных предпринимателей УГД по городу Усть-Каменогорск Акерке Садвакасова рассказала, что согласно приказу Министра финансов РК переход на применение онлайн-ККМ осуществляется поэтапно с 2015 года. В текущем году завершающим этапом предусмотрено ежеквартальное расширение видов деятельности по применению онлайн-ККМ.

Кроме того, с 1 января 2020 года индивидуальные предприниматели вправе применять специальные налоговые режимы на основе патента только в случае, если осуществляемый вид деятельности будет соответствовать утвержденному законодательством перечню, который размещен на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК. В связи с этим предпринимателям, не вошедшим в вышеуказанный перечень, необходимо до 1 января 2020 года предоставить в налоговый орган уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не будет предоставлено, предприниматель подлежит переводу на общеустановленный порядок налогообложения.

Также с 1 января 2020 года отменяется освобождение от применения контрольно-кассовых машин для предпринимателей, осуществляющих деятельность по СНР на основе патента и СНР для крестьянских или фермерских хозяйств.

Чтобы стимулировать население требовать чеки при совершении покупки, Комитет ежегодно проводит общереспубликанскую акцию «Требуй чек – выиграй приз!». В этом году в рамках акции при отправке чеков участник имеет шанс выиграть денежный приз до 5000 тенге за каждый документ. Всего в настоящее время направлено 92 937 чеков на общую сумму 522 млн тенге.

Вместе с тем, по всему Казахстану проводится пилотный проект «Гражданский контроль» по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков контрольно-кассовых машин. Люди, сообщившие информацию о факте невыдачи чека, получают вознаграждение – пополнение баланса мобильного телефона.