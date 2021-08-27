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    Требовать у студентов ПЦР-тесты запретили в Казахстане

    27 Августа 2021, 17:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал о проведении подготовительной работы вузов к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особо хочу отметить, что требование наличия ПЦР-тестирования у студентов не допускается. Сейчас вузами ведется информационно-разъяснительная работа среди студентов о важности вакцинации против COVID-19. Принимаются стимулирующие меры. А именно скидки на обучение, премии для сотрудников и другие», - сказал Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК.

    По его словам, особое внимание будет уделено соблюдению санитарных норм. В вузах открыты прививочные пункты, закуплены дополнительные санитайзеры, бесконтактные термометры.

    «В целом запрещается проведение массовых мероприятий. Планируется установление скользящего графика расписаний занятий. Будет соблюдаться принцип «одна аудитория – одна группа». Между учебными занятиями будут предусмотрены перерывы для проветривания и санитарной обработки аудиторий», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Коронавирус в РК
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