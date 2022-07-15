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    Требования по выписке фискальных чеков при продаже газа планируют ужесточить в Казахстане

    15 Июля 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о ряде запланированных мер в целях недопущения резкого роста на газ при переходе на биржу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поручением Президента переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года. В целях недопущения резкого роста торги на биржах будут проводиться в пределах установленных предельных розничных цен», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    По его словам, предлагается совместно с Министерством финансов законодательно внедрить для сжиженного нефтяного газа сопроводительные накладные на транспорт и ужесточить требования по выписке фискальных чеков при продаже.

    «Вместе с тем, предлагаем определить единую товарную биржу для дефицитных товаров, подконтрольную профильным государственным органам. Вышеуказанные меры позволят обеспечить прозрачность и отслеживать операции при торговле сжиженным газом», - добавил министр.

    Фото: tiraj.kg

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Цены и тарифы Минэнерго РК
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