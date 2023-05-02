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    Требования по владению казахским языком претендентами на госдолжности еще не урегулированы

    2 Мая 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Требования к кандидатам на государственные должности по владению казахским языком не урегулированы на законодательном уровне. Об этом говорится в ответе и. о. председателя Агентства по делам государственной службы Салауата Муксимова на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством по делам государственной службы в рамках своей компетенции ведется постоянная работа по развитию государственного языка. В настоящее время для кандидатов на государственные должности нет требований по уровню владения государственным языком. Ведь вопрос не урегулирован на законодательном уровне. В частности, в соответствии со статьей 7 Конституции в Республике Казахстан казахский язык является государственным. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык. В статье 14 Конституции указано, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым другим обстоятельствам. Права и свободы, предусмотренные статьей 14 Конституции, никоим образом не подлежат ограничению»,- отмечено в ответе.

    Салауат Муксимов также пояснил, что в пункте 4 статьи 33 Конституции прописано, что граждане республики имеют равное право на поступление на государственную службу. Требования к кандидату на должность государственного служащего зависят только от характера должностных обязанностей и устанавливаются законом.

    «Несмотря на это, агентством реализуются комплексные меры по расширению сферы государственного языка на государственной службе. В частности, в ходе проведенного в 2021 году отбора в Президентский Молодежный кадровый резерв кандидатам было введено требование овладения государственным языком как минимум на среднем уровне (В1). При этом знание государственного языка было закреплено в качестве основного требования и при отборе в Президентский Молодежный кадровый резерв, который планируется организовать в третий раз в этом году. Кроме того, с 2022 года в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан введено требование о наличии сертификатов на знание государственного языка не ниже среднего уровня (В1) для претендентов, обучающихся по последипломному образованию», - добавил он.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Госслужба
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