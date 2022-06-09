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    Требования к руководящим работникам банковской сферы намерены усилить в РК

    9 Июня 2022, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют упростить процесс согласования руководящих работников банков и банковских холдингов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для упрощения процесса согласования руководящих работников банков и банковских холдингов предусмотрена выдача комплексного предварительного согласия регулятора. В случае перехода руководящего работника на аналогичную должность в другую организацию ему не потребуется получение повторного согласия. Будут повышены квалификационные требования к руководящим работникам, в том числе увеличение общего стажа работы кандидатов, включая стаж работы на руководящей должности», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя поправки в законодательство по вопросам развития рынка ценных бумаг на пленарном заседании Сената.

    По ее словам, законопроект предусматривает новый механизм конвертации крупных микрофинансовых организаций в банки без сдачи лицензии.

    «На рынке микрофинансирования уже присутствуют крупные участники, размеры которых сопоставимы со средними банками. Имеется объективная необходимость создания условий для дальнейшего масштабирования бизнеса крупных микрофинансовых организаций путем их конвертации в банки. Все требования к получению банковской лицензии, включая минимальный уставной капитал в размере 10 млрд тенге, должны быть выполнены. Микрофинансовая организация продолжит свою деятельность по кредитованию бизнеса до момента получения банковской лицензии», - пояснила Мадина Абылкасымова.

    Сегодня председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

    Ранее сообщалось, что на фондовом рынке наблюдается значительный прирост розничных инвесторов, число которых увеличилось с 2021 года в 2,5 раза, составив 329 тыс. человек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Бизнес Сенат
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