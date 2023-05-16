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    Требования к летним оздоровительным лагерям озвучили санврачи Алматы

    16 Мая 2023, 17:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рекомендуют родителям отправлять своих детей в летние оздоровительные лагеря, чтобы ребенок не проводил большую часть своего времени перед телевизором и компьютером во время каникул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Летние оздоровительные лагеря - это место, где ребенок не только оздоравливается, но и расширяет свой опыт, принимает новую информацию, превращает новые знания и умения в навыки, общается с новыми людьми, удовлетворяет свои интересы.

    В ДСЭК озвучили требования к летним оздоровительным лагерям. Так, согласно утвержденным приказом и.о. министра здравоохранения РК от 10 августа 2022 года, каждое юридическое и физическое лицо, осуществляющее деятельность по сезонному летнему оздоровлению, обязано иметь заключение о соответствии объекта санитарным правилам.

    «Как указано в санитарных правилах, территория лагеря должна быть огорожена. Кроме того, объекты должны быть обеспечены бытовой питьевой водой, горячим водоснабжением, канализацией, освещением, вентиляцией, и другие системы должны быть в хорошем состоянии. Все помещения должны быть чистыми, должна проводиться ежедневная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Следует проводить дератизацию и дезинсекцию, исключая присутствие насекомых, клещей, грызунов. Мебель и оборудование объектов должны соответствовать возрастным особенностям детей», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Составляется перспективное меню, утвержденное руководителем объекта. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность. Производство и продажа творога, кефира, кондитерских изделий со сливками, жареных продуктов, салатов со сметаной и майонезом, сладких напитков, фасфудов не допускается.

    «Ответственные лица объекта проверяют качество принятой на пункт питания продукции, соблюдение условий и сроков хранения продукции, правильность выбора и хранения суточного образца, соблюдение технологии приготовления пищи, соблюдение гигиенических правил отдельными работниками и дежурными столовой. Раздача готовых блюд должна осуществляться после проведения органолептической оценки качества готовых блюд медицинским работником. Ежедневно на пищеблоке должна приниматься суточная проба готовой продукции», - говорится в приказе.

    Медицинским работникам необходимо разработать комплексный план оздоровительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и улучшение здоровья детей. Кроме того, следить за подготовкой помещений, территории, мест для занятий плаванием и спортом, динамическим контролем за здоровьем детей, своевременным проведением физкультурных, оздоровительных, профилактических медицинских осмотров работников. Все работники обязаны иметь личные медицинские книжки с отметкой о приеме на работу.

    «Здоровье детей напрямую зависит от правильного сбалансированного питания, правильного сна, физической подготовки и правильно организованного распорядка дня. Мы должны обеспечить нашим детям соблюдение личной гигиены, безопасный и полезный отдых», - добавили санврачи.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Общество
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