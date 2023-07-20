Требования к контейнерам для коммунальных отходов введены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля текущего года в Казахстане введен в действие национальный стандарт СТ РК 3780–2022 «Отходы. Общие требования к площадкамразмещения контейнеров для организации раздельного сбора коммунальных отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта.
Ключевыми требованиями нового стандарта являются строительство (реконструкция) контейнерных площадок около зданий, многоквартирных и индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, а также обеспечение санитарного разрыва от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения. Кроме того, предусматривается удобный асфальтированный подъезд для специализированного транспорта, а также создание мест площадью не менее 12 м2 с покрытием и ограждением для
строительных и крупногабаритных отходов, образующихся у физических лиц
(жителей).
На площадках, созданных согласно новому стандарту, должны размещаться контейнеры для раздельного сбора следующих видов отходов:
- контейнер для электронных отходов;
- контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов;
- контейнер для отходов бумаги и картона;
- контейнер для отходов батарей;
- контейнер для пищевых отходов;
- контейнер для стекла;
- контейнер для пластиковых отходов.
Каждый контейнер для раздельного сбора отходов должен маркироваться собственником контейнера на казахском и русском языках, следующую информацию:
- информационную наклейку/надпись с перечислением собираемых видов
(фракции) отходов;
- данные о собственнике контейнера (наименование, контактные данные);
- информацию об организации, обслуживающей контейнер.