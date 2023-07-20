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    Требования к контейнерам для коммунальных отходов введены в Казахстане

    20 Июля 2023, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля текущего года в Казахстане введен в действие национальный стандарт СТ РК 3780–2022 «Отходы. Общие требования к площадкамразмещения контейнеров для организации раздельного сбора коммунальных отходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазСтандарта.

    Ключевыми требованиями нового стандарта являются строительство (реконструкция) контейнерных площадок около зданий, многоквартирных и индивидуальных жилых домов в населенных пунктах, а также обеспечение санитарного разрыва от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения. Кроме того, предусматривается удобный асфальтированный подъезд для специализированного транспорта, а также создание мест площадью не менее 12 м2 с покрытием и ограждением для

    строительных и крупногабаритных отходов, образующихся у физических лиц

    (жителей).

    На площадках, созданных согласно новому стандарту, должны размещаться контейнеры для раздельного сбора следующих видов отходов:

    - контейнер для электронных отходов;

    - контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов;

    - контейнер для отходов бумаги и картона;

    - контейнер для отходов батарей;

    - контейнер для пищевых отходов;

    - контейнер для стекла;

    - контейнер для пластиковых отходов.

    Каждый контейнер для раздельного сбора отходов должен маркироваться собственником контейнера на казахском и русском языках, следующую информацию:

    - информационную наклейку/надпись с перечислением собираемых видов

    (фракции) отходов;

    - данные о собственнике контейнера (наименование, контактные данные);

    - информацию об организации, обслуживающей контейнер.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Инфраструктурные проекты ЖКХ Экология
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