Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Требования к детским садам планируют ужесточить в Казахстане

    14 Апреля 2022, 13:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки прокомментировали инцидент в инклюзивном детском саду столицы, где грубо обращались с воспитанниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что в социальных сетях появилась публикация о грубом обращении с воспитанниками детского сада для детей с особыми потребностями. Частный детский сад находится в столице.

    Как прокомментировала первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, в садике ведется проверка.

    «По окончании проверки будут приняты соответствующие меры. Министерство образования и науки признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повторяться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям», - рассказала Шолпан Каринова журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

    Она отметила, что планируется изменить порядок проведения проверок детских садов.

    «Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов. Сейчас мы эти нормы рассматриваем», - добавила спикер.

    Ранее Шолпан Каринова сообщила, что сейчас ведомство готовит рекомендации по проведению выпускных вечеров в школах.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Сенат Общество МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Какую сумму выделят на школьные принадлежности нуждающимся семьям
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО