Требования к детским садам планируют ужесточить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки прокомментировали инцидент в инклюзивном детском саду столицы, где грубо обращались с воспитанниками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в социальных сетях появилась публикация о грубом обращении с воспитанниками детского сада для детей с особыми потребностями. Частный детский сад находится в столице.

Как прокомментировала первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, в садике ведется проверка.

«По окончании проверки будут приняты соответствующие меры. Министерство образования и науки признает, что это очень непростая ситуация. Такое не должно повторяться, поэтому мы сейчас рассматриваем меры по усилению требований к детским садам. Требования ужесточим как к самим детским садам, так и к воспитателям», - рассказала Шолпан Каринова журналистам в кулуарах пленарного заседания Сената.

Она отметила, что планируется изменить порядок проведения проверок детских садов.

«Возможно, будет необходимо вернуть лицензирование детских садов. Сейчас мы эти нормы рассматриваем», - добавила спикер.

Ранее Шолпан Каринова сообщила, что сейчас ведомство готовит рекомендации по проведению выпускных вечеров в школах.