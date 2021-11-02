Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Требования к деловой репутации коллекторов ужесточат в Казахстане

    2 Ноября 2021, 17:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о запланированных мерах по борьбе с недобросовестными участниками коллекторского рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством для ужесточения регулирования деятельности подготовлен блок следующих поправок: поэтапно в течение следующих 2 лет повысить минимальный размер уставного капитала, что позволит очистить рынок от множества мелких, связанных между собой коллекторов; ужесточить законодательные требования к безупречной деловой репутации, образованию и опыту работы руководства коллекторских агентств», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

    Кроме того, Агентством планируется:

    - законодательно запретить аффилированность коллекторских агентств с банками, микрофинансовыми организациями и частными судебными исполнителями;

    - установить законодательный запрет на совмещение деятельности в нескольких коллекторских агентствах;

    - ввести административную ответственность работников коллекторских агентств за введение в заблуждение должников относительно размера задолженности и сообщение должнику ложной информации о месте работы работника коллекторского агентства;

    - увеличить размеры административных штрафов на коллекторские агентства за нарушение законодательных требований и недобросовестные действия в отношении должников.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Другие государственные органы Общество Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая