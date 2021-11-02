Требования к деловой репутации коллекторов ужесточат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о запланированных мерах по борьбе с недобросовестными участниками коллекторского рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством для ужесточения регулирования деятельности подготовлен блок следующих поправок: поэтапно в течение следующих 2 лет повысить минимальный размер уставного капитала, что позволит очистить рынок от множества мелких, связанных между собой коллекторов; ужесточить законодательные требования к безупречной деловой репутации, образованию и опыту работы руководства коллекторских агентств», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, Агентством планируется:

- законодательно запретить аффилированность коллекторских агентств с банками, микрофинансовыми организациями и частными судебными исполнителями;

- установить законодательный запрет на совмещение деятельности в нескольких коллекторских агентствах;

- ввести административную ответственность работников коллекторских агентств за введение в заблуждение должников относительно размера задолженности и сообщение должнику ложной информации о месте работы работника коллекторского агентства;

- увеличить размеры административных штрафов на коллекторские агентства за нарушение законодательных требований и недобросовестные действия в отношении должников.