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    Требование турецкой стороны касательно танкеров с казахстанской нефтью назвали в Минэнерго

    12 Декабря 2022, 16:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков разъяснил ситуацию вокруг танкеров с казахстанской нефтью, которые «застряли» у берегов Босфора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация произошла из-за того, что турецкие власти стали требовать дополнительные документы помимо страховки суден. Суть заключалась в том, что страховки они просили предоставить страховым компаниям - в случае, если разольется «санкционная» нефть, то страховой компанией распространились страховые случаи на эти вопросы», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания Правительства, отвечая на вопросы журналистов.

    По его мнению, это является излишним требованием.

    «Потому что страховые компании страхуют судна и груз вне зависимости от того, чей груз. Вопрос – чей груз – это вопрос сертификатов происхождения, которые являются частью коносамента, без него груз не везётся. Утром сообщили, что в принципе все суда ушли, вчера 8 судов ушло, а следующие - на подходе», - добавил министр.

    Ранее, в СМИ сообщалось, что танкеры, перевозящие нефть из Казахстана, «застряли» у пролива Босфор в Турции. Стало известно, что Турция пока не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы более 20 танкеров, которые везут миллионы баррелей нефти.


    Фото: finance.yahoo.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Турция Нефть Минэнерго РК
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