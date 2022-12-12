Требование турецкой стороны касательно танкеров с казахстанской нефтью назвали в Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков разъяснил ситуацию вокруг танкеров с казахстанской нефтью, которые «застряли» у берегов Босфора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация произошла из-за того, что турецкие власти стали требовать дополнительные документы помимо страховки суден. Суть заключалась в том, что страховки они просили предоставить страховым компаниям - в случае, если разольется «санкционная» нефть, то страховой компанией распространились страховые случаи на эти вопросы», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания Правительства, отвечая на вопросы журналистов.

По его мнению, это является излишним требованием.

«Потому что страховые компании страхуют судна и груз вне зависимости от того, чей груз. Вопрос – чей груз – это вопрос сертификатов происхождения, которые являются частью коносамента, без него груз не везётся. Утром сообщили, что в принципе все суда ушли, вчера 8 судов ушло, а следующие - на подходе», - добавил министр.

Ранее, в СМИ сообщалось, что танкеры, перевозящие нефть из Казахстана, «застряли» у пролива Босфор в Турции. Стало известно, что Турция пока не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы более 20 танкеров, которые везут миллионы баррелей нефти.





Фото: finance.yahoo.com