Требовал журналиста - свидетель о переговорах с захватчиком банка в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде Астаны допросили свидетеля по делу о захвате заложников в отделении Kaspi bank. Мужчина вел переговоры с подсудимым Алиханом Мурадовым под видом журналиста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зале суда свидетель, чьи анкетные данные суд запретил оглашать, рассказал, что 18 июня ему поступил звонок от дежурного. Он сообщил, что в одном из банковских отделений произошел захват заложников.

«Я на своей автомашине из дома выскочил и поехал. По дороге уже узнал, сколько заложников, местонахождение, за минут 10-15 доехал. Получается, там было оцепление, сотрудники, народу было много. Я подошел, мне объяснили, в чем проблема, что есть заложники, что там Алихан. Мы со стороны, со стекла наблюдали, видели, что у Алихана серьезные намерения. Он кричал, чтобы никто из сотрудников не заходил», - рассказал мужчина.

Через некоторое время Мурадов начал говорить с сотрудниками полиции по телефону и потребовал привлечь журналиста, однако в начале их не удалось найти.

«Я начал туда заходить с бронежилетом, нашли жилет, на котором написано «пресса». Я зашел, начал устанавливать контакт. Спросил: «Алихан, что происходит?». Алихан больше всего говорил о проблемах в Казахстане, что деньги детям надо отправлять, малоимущим, нуждающимся. Я говорил, что все будет потихоньку, что помощь оказывается. Дальше, чтобы войти в доверие, я бронежилет снял, показал, что на мне нет ничего, оружия. Подсел к нему поближе, и мы начали разговаривать», - сказал свидетель.

По его словам, Мурадов сначала вел себя агрессивно, позже успокоился, и в ходе переговоров постепенно стал соглашаться на освобождение заложников за определенные суммы.

«Когда перечислили первую сумму, он одну заложницу отпустил. Сумма была 10 миллионов. Мы сразу договорились, если сумма будет 100 миллионов, он вместе со мной выйдет и всех заложниц отпустит, что все выйдут целыми и невредимыми. Когда он увидел сумму 10 миллионов, он сказал, что сумма маленькая. Надо больше», - продолжил свидетель.

Он отметил, что Мурадов хотел привлечь к себе внимание, вел себя демонстративно.

«Я прошу его: «Алихан, не взрывай». А он говорит: «Нет, я взорву».

Ситуация, действительно, серьезная была, когда он эту кнопку держал. Мы все думали, что если она сейчас взорвется, мы действительно все тут погибнем. У Алихана был такой посыл, что «я хочу оставить послание». Я старался его по имени называть, все время говорил: «Алихан, Алихан». Потому что самое приятное, что человек слышит – это его имя», - добавил мужчина.

Напомним, 18 июня в Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi на улице Достык вместе с посетителями этого учреждения. Сообщалось, что у захватчика было прикреплено взрывное устройство к телу и рукам внутри отделения банка.

Позже стало известно, что Мурадов решил совершить суицид, употребив медицинский препарат. Но не получив нужного эффекта, придумал план по захвату банка.

На последнем заседании подсудимый признал свою вину и попросил прощения у потерпевших.