ТРЦ, религиозные объекты снова заработают в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Торгово-развлекательные центры, СПА-центры, религиозные объекты в Шымкенте будут работать со строгим соблюдением санитарно-дезинфекционного режима. Об этом прописано в постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению запрещается деятельность детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 15 человек в группе). Также запрещается работа объектов общественного питания, с размещением обеденных столов более 50 посадочных мест, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме. Работа аквапарков и пляжей также остается под запретом.

СПА-центрам, салонам красоты, парикмахерским, центрам и салонам, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра ( 4 кв. метра на 1-го посетителя и по предварительной записи) разрешается работать с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часов в будние, выходные и праздничные дни.

Работу бань и саун необходимо организовать с заполняемостью не более 50 %, 4 кв.м на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа в будние, выходные и праздничные дни.

Парки, скверы и набережные будут функционировать в обычном режиме. Запрещается работа аттракционов, за исключением работающих на открытом воздухе в обычном режиме.

Объекты культуры также будут работать в обычном режиме ( индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), театры с заполняемостью не более 50 %, но не более 100 человек, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz» с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления Главного государственного санитарного врача РК №57.

Согласно постановлению также необходимо организовать работу в обычном режиме религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), разрешить проведение коллективного богослужения в религиозных объектах, намаза в мечетях за исключением жума-намаза, с заполняемостью до 30 %, но не более 100 человек в зале с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом с соблюдением требований постановлении главного санврача.

Работу киосков, в том числе по продаже выпечки, фастфуда, мороженого, напитков необходимо организовать с 09:00 до 23:00 часов, за исключением объектов, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети будут работать при соблюдении заполняемости не более 30 % и не менее 4 кв метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часов, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству РК.



