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    ТРЦ под Алматы «заминировали»

    2 Августа 2023, 18:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ТРЦ Aport Mall под Алматы поступило сообщение о минировании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Алматинской области сообщает, что 2 августа в 14:50 в дежурную часть поступила информация об угрозе взрыва в ТРЦ «Апорт», расположенного на территории Карассйского района.

    Сотрудники полиции оцепили территорию торгового центра и осуществляют осмотр транспортных средств выезжающих с территории.

    «Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карассйского района по статье 273 УК РК. В настоящее время саперами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов. Вместе с тем, проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности подозреваемого лица» - сообщил начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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