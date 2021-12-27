Травмы, ожоги: как избежать встречи Нового года в травмпункте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С подготовкой к новогодним праздникам люди порой забывают о технике безопасности при установке гирлянд и петард, что может привести к получению травм и ожогов. Столичные врачи дали рекомендации горожанам, как избежать неприятностей со здоровьем в новом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Зачастую, пока родители заняты подготовкой, дети обжигаются об горячую посуду, плиту либо свечи и т.д. Чаще всего с ожогами поступают дети в возрасте от двух до четырех лет. При бытовых ожогах не рекомендуется накладывать различные крема и мази, используйте обычный холод (лед) и обязательный осмотр врача.

Больница работает в праздничные дни в усиленном режиме, обратиться можно круглосуточно в любое время суток», - говорит заведующий отделением приемного покоя экстренной хирургии Многопрофильной городской детской больницы № 2 Баймахан Садуов.

Как утверждают специалисты, часто в приемные покои городских больниц обращаются с ушибами, полученными во время занятия зимними видами развлечений. Чаще это ушибы, переломы, травмы от катания с горок, на коньках, тюбингах или санках.

«Здесь тоже следует соблюдать правила безопасности. Проверьте детей и себя на отсутствие острых предметов в карманах. Детей обязательно рекомендую встречать на спуске. В случае получения травмы, не стоит оказывать помощь самостоятельно, так как это может усугубить ситуацию. Следует обратиться в травмпункт за медицинской помощью», - говорят врачи травматологи столицы.

Нередки и несчастные случаи, происходящие при сжигании пиротехники. Ниже специалисты дали несколько рекомендаций, как оказать медпомощь до прибытия врачей.

При попадании инородных частиц на слизистую глаза в результате взрыва пиротехнических средств необходимо:

- при несчастном случае в домашних условиях – промыть глаза кипяченой водой комнатной температуры и наложить повязку на область поражения;

- при несчастном случае на улице – наложить повязку на глаз из подручных средств (шарф, носовой платок и др.) либо можно натянуть шапку или закрыть глаз рукой.

При термическом ожоге кожи с попаданием частиц взрыва на кожу необходимо:

- при несчастном случае в домашних условиях – промыть кожу проточной водой и наложить сухую асептическую повязку;

- при несчастном случае на улице – наложить повязку из подручных средств на повреждённую кожу (чистый носовой платок или чистая ткань).

Нельзя накладывать мазевые повязки, смазывать кожу алкоголем, одеколоном, духами, припудривать порошками и использовать вату.