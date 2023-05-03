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    Травмпункты ежедневно принимают пострадавших от происшествий с электросамокатами - Сергей Пономарев

    3 Мая 2023, 17:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане необходимо строить инфраструктуру для движения на электросамокатах. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что в мегаполисах страны наблюдается лавинообразный рост количества электросамокатов. При этом депутат считает, что это одно из важных средств передвижения. Во-первых, потому что они экологичны. Во-вторых, это бизнес, в котором работают 15 тысяч человек. Ежедневно только в Алматы на электросамокатах совершается 50-60 тысяч поездок. А это значит, что десятки тысяч машин не выходят на линию, не стоят в пробках, не ищут парковки.

    «Но с другой стороны, мы видим, что самокаты носятся по тротуарам совершенно бесконтрольно. У некоторых шеринговых компаний нет опознавательных знаков, номеров. Юные самокатчики не знают правил дорожного движения, у них нет ограничений, они не знают о наказаниях за сбитого пешехода, сбегают с места происшествия. А если это частный самокат, то их невозможно найти. Нужны четкие правила игры. Но из чего нам выбирать? Если мы пустим самокаты на проезжую часть, начнут бить самокатчиков, верно? Если пустим самокаты на тротуар, начнут бить пешеходов. Полос у нас мало, велосипедных дорожек крайне мало, поэтому нужна инфраструктура», - сказал депутат в эфире телеканала Jibek Joly.

    Кроме того, по данным Сергея Пономарева, на рынок электросамокатов Казахстана зашла крупная компания по оказанию услуг такси. Вместе с тем ежемесячно тысячи самокатов продаются в частные руки.

    «Опросы персонала травмопунктов говорят о том, что в мегаполисах ежедневно каждая больница принимает в среднем 3-4 участников происшествий с электросамокатами. И это только те, кто озвучивают причину получения травмы», - говорится в депутатском запросе Сергея Пономарева на имя первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра.

    В связи с этим депутаты предлагают местным исполнительным органам провести ревизию специализированной инфраструктуры, пригодной для движения электросамокатов. Также, по мнению народных избранников, нужно рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство инфраструктуры и привлекать к созданию инфраструктуры для новых видов транспорта шеринговые компании. Ввести учет происшествий с участием электросамокатов при обращении за медицинской помощью на уровне организаций здравоохранения. Министерству внутренних дел завершить работу и запустить в эксплуатацию программу общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения, чтобы любой пешеход мог снять торпеду нарушителя, отправить видео в дорожную полицию и наказать электрохулигана.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис JIBEK JOLY
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