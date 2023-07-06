Трава загорелась в горной местности Курчумского района ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Курчумском районе в Куйганском сельском округе ВКО произошло загорание травы в горной местности на предварительной площади 6 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На тушение пожара брошены силы огнеборцев. Горная местность и сильные порывы ветра, мгновенно распространили огонь на большую территорию.

«Из-за труднодоступной местности работать приходиться в пешем порядке. В ликвидации задействованы 23 человека и 5 единиц техники от Большенарымского и Курчумского лесхозов, службы пожаротушения ДЧС ВКО. На данный момент по информации «Казгидромет» ветер на месте пожара 3 м/с», - говорится в сообщении ДЧС.

Вместе с тем, пожарные продолжают тушить огонь, разгоревшийся 3 июля в горах на территории Асубулакского​ лесного хозяйства Уланского района ВКО.

В Павлодарской области сотрудники лесхоза вновь тушат пожар в лесничестве «Ертыс орманы».