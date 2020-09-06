«Трава у дома»: где живут специалисты космической связи Казахстана

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Четырехэтажный многоквартирный дом в городе Акколе Акмолинской области справедливо называют «космическим домом», так как в нем проживают семьи сотрудников Центра космической связи (ЦКС) «Акколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какие бытовые условия созданы для специалистов космической связи Казахстана и их семей, нам рассказала Гульнур Мухамадиева.

Гульнур - делопроизводитель ЦКС «Акколь», вместе с супругом Русланом Мухамадиевым, который руководит центром мониторинга связи в ЦКС «Акколь», живет в этом доме с первого дня.

- Гульнур, ваша семья была одной из первых, которой выделили служебную квартиру. Как и когда это было?

- В 2005 году в городе Акколе в 100 километрах от Нур-Султана завершалось строительство первого в Казахстане наземного комплекса управления космическими аппаратами связи и вещания, позже он стал называться Центром космической связи «Акколь». Эта ответственная задача создания национальной космической системы связи и вещания, наземной космической инфраструктуры была поручена Республиканскому центру космической связи (РЦКС).

Конечно, встал вопрос о жилье для первого десанта специалистов космической связи, отбор которых шел по всему Казахстану. В 2006 году вопрос о служебном жилье был оперативно решен руководством РЦКС. Недалеко от космического центра располагалось 4-этажное административное здание, которое буквально в течение трех месяцев было переоборудовано и отремонтировано под многоквартирный дом.

В 2017 году был сделан еще один капитальный ремонт, дом был еще более благоустроен и получил современный вид. Конечно, семьи нашего первого отряда специалистов ЦКС были счастливы: работа, дом в сосновом бору, космос, связь, романтика, наши молодые семьи. Требовательный, профессиональный подход к работе, хозяйский, качественный подход к бытовым условиям, по моему мнению, были заложены первыми руководителями РЦКС и ЦКС «Акколь». Вот эта энергетика благодарности, тепла, дружбы, мне кажется, сохранилась в нашем центре и доме сегодня.

- У Вас, как делопроизводителя, оказалось, есть общественная нагрузка - вести статистику по жилому дому. Чем сегодня живет дом, какими заботами и радостями?

- В доме 32 квартиры, проживают 28 семей, это 104 человека. Из них 38 детей: 13 школьников, 21 дошкольник, 1 студент и 3 первоклассника, которых мы с радостью проводили в школу! В доме, конечно, созданы все условия для жильцов и, в первую очередь, для наших детей. Есть детская площадка на улице и игровая комната в помещении, большой закрытый двор для катания на велосипедах, самокатах, прогулок с детскими колясками. Особенно оценили мы свой жилой дом на природе в дни карантина: чистый воздух, безопасность. Мамы всегда могут быть спокойны за детей, все знают друг друга.

Наш жилой дом обеспечен автономным водо-, энерго- и теплоснабжением, кроме жилых комнат есть спортзал, прачечная, велосипедная. Чистоту и порядок обеспечивают уборщицы. Вообще, все жители с удовольствием занимаются благоустройством дома, территории. Недавно жильцы своими силами построили беседку для отдыха, где теперь проводим детские праздники. В городе Акколе 4 школы, 5 детских садов. Родители по очереди могут отвозить и привозить детей, особенно это актуально в зимние ненастные дни.

Одним словом, живем дружно, можно сказать, как одна семья. Люди все образованные, интеллигентные, которые понимают ответственность работы, поэтому все хорошо.

- Интересно, а сколько детей родилось в «космическом доме» за эти 14 лет?

- Всего с 2006 по 2020 год сотрудники ЦКС «Акколь» создали несколько десятков семей, родилось 79 детей, в том числе в этом доме 46. Есть многодетные семьи, в которых по четверо детей. Получается, старшему родившемуся в Акколе уже 14 лет. А ребята, которые приехали в Акколь с родителями, выросли в нашем доме, сами стали специалистами. Причем, специалистами космической связи, как их отцы. С гордостью говорим о том, что у нас уже есть несколько семейных династий. Например, инженером отдела управления сейчас работает сын заведующего сектором баллистико-навигационного обеспечения Александра Николаевича Стыцуры Алексей.

- Кстати, основное обучение детей и школьников в этом году дистанционное. Ваш дом находится рядом с центром космической связи, главы семей управляют спутниками связи. Наверное, получаете суперсигнал, и интернет работает здесь отлично?

- Да, наши папы, управляя спутниками, обеспечивают космическую связь до наземного комплекса, а задача распределения и доставки сигнала до потребителя принадлежит операторам связи. Так что мы, как и все, пользуемся их услугами. На интернет не жалуемся, но онлайн-обучение, конечно, большая нагрузка для родителей. Надеемся все, что эти сложные времена испытаний для всех людей скоро закончатся.

Но карантин показал и другие очень важные вещи для правильного бытия. Например, важность работы РЦКС, необходимость космической связи. Представьте, что было бы с нами в нынешнее время без телефона, телевидения, интернета!? Так что мы гордимся нашими специалистами РЦКС: коллегами, которые работают и в нашем основном ЦКС «Акколь», и в резервном ЦКС «Коктерек» в Алматинской области и, конечно, работниками центрального офиса в Нур-Султане, обеспечивающими функционал РЦКС.

На днях всем домом слушали Послание Президента страны, он тоже отметил важность цифровизации услуг, которая невозможна без космической связи, важность создания условий для работающих людей, их семей, детей.

Знаете, было приятно отметить, что в нашем коллективе Республиканского центра космической связи есть эти условия и для хорошей работы, и для жизни. Наш первый руководитель предприятия Виктор Дмитриевич Лефтер за 15 лет вырастил команду молодых руководителей, которые, благодаря преемственности, продолжают традиции заботы о людях, успешной работы на реальный результат. Эти принципы работы, заложенные с первого дня создания РЦКС, полностью поддерживаются нынешним руководством компании – председателем правления Бауыржаном Кудабаевым, его заместителем Шоканом Свогузовым, директорами ЦКС «Акколь» и «Коктерек» Кайратом Тельгариным и Романом Ермашовым.

Многих людей, которые слышат, что мы живем и работаем в «глуши», пугает отдаленность от столицы, цивилизации. На самом деле мы живем в теплом и уютном доме, работаем среди чистого соснового бора, круглосуточно выходя на связь с самим Космосом.

- Спасибо, Гульнур, за хороший рассказ о «космическом доме», успехов и благополучия его жильцам!