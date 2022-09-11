Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Траурный кортеж Елизаветы II прибыл в Эдинбург

    11 Сентября 2022, 23:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II торжественно перевезли из шотландского замка Балморал в Холирудский дворец в Эдинбурге. Процессия длилась шесть часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Тысячи людей приветствовали кортеж по пути следования: «Мы знали ее всю нашу жизнь. Единственной неизменной частью всей нашей жизни была королева».

    «Конечно, мы понимали, что это неизбежно. Но я думаю, это стало шоком для всей страны. Она была прекрасна, она была хорошим человеком, прекрасной женщиной», - делятся англичане.

    Хорудский дворец стал одной из нескольких остановок на длительном пути в Вестминстерское аббатство в Лондоне. После прощания в королевской резиденции в шотландской столице тело Елизаветы II перенесут в собор Святого Эгидия, где состоится богослужение с участием короля Карла III и первого министра Шотландии Николы Стерджен. Затем ожидается так называемое «Бдение принцев» – всенощная панихида для членов королевской семьи.

    Во вторник собор в Эдинбурге откроют для всех желающих проститься с Елизаветой II, а на следующий день гроб с телом королевы должны доставить в Лондон. В представленной траурной программе указаны прощание в Букингемском дворце и гражданская панихида в Вестминстер-холле.

    Елизавета II умерла в своей летней резиденции в шотландском замке Балморал в минувший четверг в возрасте 96 лет. Похороны назначены на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве в присутствии короля, премьер-министра, бывших и действующих членов правительства, а также глав государств и делегаций из других стран.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II.

    Фото: стопкадр видео Euronews.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Великобритания Мировые новости Шотландия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сын Джо Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов и хранении оружия
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта