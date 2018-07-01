Траур объявили в Греции: более 50 человек погибли в лесных пожарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общее число погибших в разрушительных пожарах в Греции возросло до 50. Спасатели Красного Креста обнаружили 26 тел сгоревших заживо во вторник утром возле пляжа Аргири Акти в деревне Мати в Восточной Аттике, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на GreekReporter.

Представители местных государственных органов подтвердили сообщение Красного Креста о том, что волонтеры нашли обугленные тела 26 человек вблизи популярной прибрежной таверны. Вероятно, жертвы пытались добраться до моря из близлежащих домов, но безуспешно.

На данный момент 156 человек госпитализированы. При этом, 11 из них находятся в реанимации.

Сильный ветер прекратился. Пожары были ликвидированы в Мати, Рафине, Каламосе и Вутзасе в Восточной Аттике. Тем не менее, пожарные находятся на месте на случай возобновления возгораний.

Президент Греции Прокопис Павлопулос объявил траур. Он отменил запланированные на сегодня мероприятия, посвященные годовщине восстановления демократии в стране (24 июля 1974 года).

Фото: © AFP 2018 Valerie Gache