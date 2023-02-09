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    Трассы закрыты в трех областях Казахстана из-за непогоды

    9 Февраля 2023, 21:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи со сложными погодными условиями закрыты трассы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

    Для всех видов автотранспорта ограничение введено на а/д:

    1. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 25-67, уч. с.Байсерке-г.Конаев;

    2. «Алматы-Шелек-Хоргос» км. 25-136, уч. п.Арман-с.Байсеит;

    3. «Алматы-Ташкент-Термез» км. 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл;

    4. «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-652, уч. гр.Жамбылской обл.-п.Машат;

    5. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 16-25, уч. с.Первомайка-с.Отеген-Батыр.

    6. «Обход перевала Кордай» км 159-238.

    Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

    На республиканской сети автодорог работает 515 единиц спецтехники и 980 специалистов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Жамбылская область Туркестанская область Дороги
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