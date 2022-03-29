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      Акмолинская область

    Трассы закрыты в пяти областях Казахстана

    29 Марта 2022, 20:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях. Всего закрыты 13 участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» отметили, что важно дождаться улучшения погодных условий и не выезжать на дальние расстояния. Казахстанцев убедительно просят не игнорировать сообщения о непогоде.

    Работы переведены в усиленный режим. При возникновений внештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403.

    В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

    1. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск.

    2. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-64, уч. с.Жаксы – с.Есиль;

    3. «Екатеринбург - Алматы» км. 917-1003, уч. п.Жаксы-г.Атбасар.

    4. «Нур-Султан-Коргалжин» км. 37-180, уч. с.Акмол - Коргалжинский заповедник;

    5. «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 37-51, уч. с.Кабанбай Батыра- гр.Акмолинской обл.

    Актюбинская область:

    1. «Самара-Шымкент» км. 776-965, уч. п.Белогорка-п.Карабутак.

    2. «Актобе-гр.РФ» км. 39-136, уч. с.Шамши Калдаякова-гр.РФ.

    3. «Самара-Шымкент» км. 526-700, уч. гр.ЗКО-с.Маржанбулак

    ЗКО:

    1. «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. с.Жымпиты-гр.Актюбинской обл.

    Карагандинская область:

    1. «Жезказган-Петропавловск» км. 65-252 уч. п.Жезды – гр.Костанайской обл..

    2. «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км. 51-266, уч. гр.Акмолинской обл.–г.Темиртау.

    Костанайская область:

    1. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

    2. «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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