Трассы закрыли из-за сильного снега в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Участки дорог «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» и «Кабанбай – Коктума» закрыты для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 14:00 23 марта по сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, сильный снег) закрыто движение на участке автодороги областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км) и при въезде в с. Капал (0-16 км). Также с 16:30 закрыта автодорога областного значения «Кабанбай – Коктума» (6-97 км) закрыты для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.