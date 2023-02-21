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    Трассы закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана

    21 Февраля 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В трех регионах Казахстана из-за непогоды закрыты трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

    В Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 89-234, уч. с.Т.Жургенов-гр. Костанайской обл.

    В Карагандинской области введено ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на а/д «Екатеринбург- Алматы» км. 1610-1854, уч. п.Аксу-Аюлы -г.Балхаш.

    В Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Денисовка.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Карагандинская область Костанайская область
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