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    Трассы открыли в Алматинской области

    25 Марта 2022, 12:25

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Дорогу областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» открыли для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» 25 марта с 10:30 часов открыто движение на автодороге областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км) и при въезде в с. Капал (0-16 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Также с 24 марта открыта автодорога областного значения «Кабанбай-Коктума» (6-97 км) для всех видов авто.

    Напомним, эти участки были закрыты 23 марта в связи с ухудшением погодных условий.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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