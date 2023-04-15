Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Трассы из Астаны в Щучинск и поселок Шидерты закрыли из-за снега с дождем

    15 Апреля 2023, 00:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два трассы из Астаны в Щучинск и поселок Шидерты закрыли из-за плохих погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ДЧС Астаны.

    С 18:00 14 апреля в связи с ухудшением погодных условий (снег с дождем, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана – Петропавловск, км 18-231), участок «г. Астана-г.Щучинск» для всех видов транспортных средств.

    С 22:00 14 апреля в связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, сильный ветер, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км» участок «г. Астана-п.Шидерды» для всех видов транспортных средств.

    Ранее сообщалось, что в трех областях Казахстана закрыли дороги для транспорта из-за непогоды.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Дороги Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    45 человек осуждены по долевому строительству в Астане
    Какой будет погода в период посевной в СКО
    Дожди на большей части Казахстана ожидаются 23 апреля
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 апреля
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров