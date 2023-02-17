Трассу закрыли в Костанайской области из-за плохой видимости

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области из-за ухудшения погоды ограничено движение на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) введено ограничение для грузовых и пассажирских видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-218 (от города Тобыл до поселка Октябрьское)»,- сообщает ведомство.

Ранее сообщалось о штормовой погоде в 15 регионах Казахстана, в том числе и в Костанайской области. На большей части области ожидается снег. На юге, востоке области низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.



