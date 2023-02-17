Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Трассу закрыли в Костанайской области из-за плохой видимости

    17 Февраля 2023, 19:06

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области из-за ухудшения погоды ограничено движение на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) введено ограничение для грузовых и пассажирских видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-218 (от города Тобыл до поселка Октябрьское)»,- сообщает ведомство.

    Ранее сообщалось о штормовой погоде в 15 регионах Казахстана, в том числе и в Костанайской области. На большей части области ожидается снег. На юге, востоке области низовая метель. На западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Дороги Погода ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
    Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров