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    Трассу закрыли в Алматинской области из-за сильного бурана

    12 Февраля 2022, 20:41

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге «Ушарал-Достык» и «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 февраля с 18:30 часов по сообщениям алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» и ГУ «УПТ и АД» Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость, сильный буран) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (84-184 км), также закрыто движение на автодороге областного значения «Алматы-Оскемен-Капал-Арасан» (0-45 км) и при въезде в с. Капал (0-16 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями, которые передает служба 112.

    При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях, рекомендует ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Общество Дороги Погода ДЧС
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