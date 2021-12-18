Трассу в Алматинской области открыли для всех авто

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Автодорога республиканского значения «Ушарал-Достык» открыта для всех видов автотранспорта. Она была закрыта 17 декабря в связи с плохими погодными условиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» 18 декабря с 12:30 часов открыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал-Достык» (с 84-184 км) для всех видов автотранспорта», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать СМС-сообщениями передаваемых службой 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось , что автодорога «Ушарал-Достык» (84-184 км, село Коктума – село Достык) закрыта для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями.



