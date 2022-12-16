Трассу Уральск - Атырау закрыли из-за гололеда

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По данным областного филиала ТОО «КазАвтоДор», движение на автодороге республиканского значения Уральск - Атырау закрыли для всех видов автотранспорта из-за дождя и гололеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

16 декабря с 14:00 закрыт участок 492-227 км, от Уральска до поселка Тайпак.

Также в ЗКО из-за непогоды в 14:40 закрыли движение на автодороге республиканского значения Самара - Шымкент, 266-480 км, участок автодороги от поселка Подстепное до поселка Косколь.



