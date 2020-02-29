Трассу Нур-Султан - Павлодар закрыли из-за гололеда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Движение на трассе Нур-Султан – Павлодар закрыли для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«29 февраля с 22:56 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд) закрыто движение на трассе Нур-Султан - Павлодар (Нур-Султан – граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении iKOMEK 109.