Трассу «Астана-Петропавловск» закрыли для транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в виде дождя, снега и гололеда введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Петропавловск» км 18-231, участок Астана – Щучинск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».





Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня на севере Казахстана ожидается снежная и ветреная погода. По прогнозам синоптиков, в стране пройдут осадки, временами сильные: на западе - в виде дождя, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман. В южных регионах также ожидается спад жары и выпадение сильных дождей с грозой и градом. По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны - с порывами 30 м/с и более.



