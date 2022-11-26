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    Трассу Алматы-Шелек-Хоргос закрыли для всех авто

    26 Ноября 2022, 22:06

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий движение на дороге республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос закрыто для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» в связи с ухудшением погодных условий - метель, буран, нулевая видимость, с 20:30 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос (136-246 км, с. Байсейт-с. Шонжы, Енбекшиказахский район, Уйгурский район)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС, передаваемыми службой «112».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Дороги
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