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    Трасса закрыта из-за погодных условий в Костанайской области

    24 Ноября 2022, 15:11

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Из-за погодных условий участок дороги республиканского значения А-22 закрыт в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 ноября с 13:00 в связи закрытием автомобильных дорог республиканского значения в Актюбинской области (сильный гололед), закрыто движение на участке автодороги республиканского значения: А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай», 262-232 км (от п. Жаилма Камыстинского р-на до гр. Актюбинской области) для всех видов автотранспорта», - сообщает «КазАвтоЖол».

    Накануне вечером сообщалось, что пять участков республиканских трасс закрыты из-за непогоды в Казахстане В Актюбинской области 23.11.2022 года в 20:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничили движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км 845-1153, участок город Хромтау-село Иргиз.

    Также в Актюбинской области в 21:00 часов (по времени Астаны) в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 0-198, участок поселок Карабутак-село Айке.

    В Западно-Казахстанской области 23.11.2022 года в 20:20 часов (по времени Астаны) в связи с ухудшением погодных условий (густой туман, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-гр. РФ» км 4-31, участок город Уральск-поселок Переметное.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Дороги Погода
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