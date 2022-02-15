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      Акмолинская область

    Трасса от Экибастуза до Акмолинской области закрыта для транспорта

    15 Февраля 2022, 16:57

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Автодороги в Павлодарской области закрыты из-за метели и плохой видимости, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 февраля с 12:30 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар (1259-1152 километры) от города Экибастуз до границы Акмолинской области для всех видов автотранспорта», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    «С 5:25 из-за тех же погодных условий закрыто движение на участке республиканской трассы Калкаман-Баянаул-Умуткер-Уляновский, от начала и до 138 километра от посёлка Калкаман до села Баянаул, для всех видов автотранспорта», - добавили в ведомстве.

    Напомним, штормовые предупреждения объявлены в столице и десяти областях Казахстана.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Акмолинская область Павлодарская область Транспорт Регионы Дороги Погода МЧС ДЧС Экибастуз
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