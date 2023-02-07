Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Трасса Атырау-Астрахань закрыта из-за непогоды

    7 Февраля 2023, 16:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области из-за сильного снегопада и бурана закрыта республиканская трасса сообщением Атырау-Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 7 февраля с 15:00 местного времени (16:00 по времени Астаны) в связи с неблагоприятными погодными условиями временно закрыта для всех видов транспорта трасса Атырау-Астрахань.

    «Об изменениях режима движения будет сообщаться дополнительно. В связи с сильным снегопадом на территории области напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил передвижения в сложных погодных условиях»,- говорится в сообщении пресс-службы ДП области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Дороги Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за непогоды ограничено движение из ЗКО в Атыраускую область
    Трассу закрыли в Костанайской области из-за плохой видимости
    Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
    В связи с метелью ограничено движение на трех трассах в Актюбинской области
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров