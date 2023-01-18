Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан увеличились на 6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев заявил, что транзитные контейнерные перевозки увеличились на 6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере транспорта по итогам 2022 года ИФО составил 103,9%. На 6% увеличились транзитные контейнерные перевозки. Рост в объеме транзитных грузов через территорию Казахстана составил 12,6% с общим объемом 26,8 млн тонн. Положительная динамика наблюдается и в секторе пассажирских перевозок. Увеличение составило 2,3%», - сообщил Марат Карабаев на расширенном заседании коллегии МИИР РК.

Он напомнил, что в декабре прошлого года утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в сфере промышленности по итогам 2022 года рост составил на 1,1%. В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 3,4%.



