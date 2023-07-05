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    Транстелеком призывал к разрыву договоров с конкурентами - АЗРК

    5 Июля 2023, 11:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана, в ходе проведенной проверки деятельности АО «Транстелеком» усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, выраженные в призыве субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

    По информации, установленной в рамках рассмотрения жалобы АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», Обществом распространялся рекламный материал, согласно которому предлагается скидка в размере 100% на услуги доступа к Интернету сроком на 4 месяца. Обязательным условием является переход от сторонних операторов (наличие договора либо квитанции об оплате услуг за последний месяц).

    Данными действиями АО «Транстелеком» нарушены нормы, предусмотренные подпунктом 9) пункта 2 статьи 177, а также статьи 186, Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

    В этой связи, Обществу было направлено Уведомление о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения.

    Уведомление Обществом исполнено. Рекламная акция отменена.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана АЗРК
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