Транстелеком призывал к разрыву договоров с конкурентами - АЗРК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Астана, в ходе проведенной проверки деятельности АО «Транстелеком» усмотрены признаки недобросовестной конкуренции, выраженные в призыве субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК РК.

По информации, установленной в рамках рассмотрения жалобы АО «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан», Обществом распространялся рекламный материал, согласно которому предлагается скидка в размере 100% на услуги доступа к Интернету сроком на 4 месяца. Обязательным условием является переход от сторонних операторов (наличие договора либо квитанции об оплате услуг за последний месяц).

Данными действиями АО «Транстелеком» нарушены нормы, предусмотренные подпунктом 9) пункта 2 статьи 177, а также статьи 186, Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

В этой связи, Обществу было направлено Уведомление о необходимости принятия мер по устранению признаков нарушения.

Уведомление Обществом исполнено. Рекламная акция отменена.