Транстелеком и Türk Telekom International подписали Меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Транстелеком» и Türk Telekom International подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта TransCaspian Fiber Optic (TCFO). Стороны выразили готовность совместными усилиями развивать телекоммуникационный коридор, передает МИА «Казинформ».

«Присоединение к проекту оператора мирового уровня в лице Türk Telekom International подтверждает целесообразность и оправданность развития нового перспективного маршрута, который свяжет между собой страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также даст возможность выхода к инфраструктуре мировых подводных кабельных систем и обеспечить их резервирование», - отметил руководитель проекта TransCaspian Fiber Optic АО «Транстелеком» Галихан Мухамед-Рахимов.

«Благодаря уникальному географическому положению, мы можем предложить многое в расширении проекта в направлениях Европы и Ближнего Востока. Наши совместные усилия с ключевыми игроками в регионе позволят удовлетворить растущие потребности к пропускной способности с требованиями о низкой задержке», - добавил генеральный директор Türk Telekom International Шукру Кутлу.

Напомним, TCFO – это трансконтинентальный проект по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном, который создаст цифровой телекоммуникационный коридор между Европой и Азией. Прокладкой ВОЛС занимаются ТТС, KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom.