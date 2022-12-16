Транспортный затор образовался при выезде из Кыргызстана в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед пунктом пропуска «Чон-Капка-автодорожный», на выезде из Кыргызстана в Казахстан, наблюдается скопление автотранспорта. Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По состоянию на 15:30 16 декабря, в очереди на выезд из республики находятся около 25 легковых и 20 грузовых транспортных средств. Также зафиксировано скопление автотранспорта перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный».

В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 грузовых транспортных средств.

«Скопление машин связано с увеличением количества легковых машин, которые занимаются перевозкой горюче-смазочных материалов. Кроме того, некоторые водители грузовых и легковых автомобилей не соблюдают очередность, пытаясь проехать вне очереди и тем самым создавая пробки перед въездом на КПП», - рассказали в Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана.

В этом направлении Пограничная служба проводит соответствующую работу.

Отмечено, что скопление транспортных средств носит цикличный характер.

«При этом подчеркиваем, что со стороны ПС ГКНБ Кыргызской Республики нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», - добавили в ПС ГКНБ Кыргызской Республики.

По данному вопросу ИА «Казинформ» обратилось в пресс-службу Комитета национальной безопасности РК. По их информации, «пробка» образовалась на кыргызском участке границы, на казахстанской стороне ситуация стабильная.

Фото ИА «Кабар»



