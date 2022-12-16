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    Транспортный затор образовался при выезде из Кыргызстана в Казахстан

    16 Декабря 2022, 20:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перед пунктом пропуска «Чон-Капка-автодорожный», на выезде из Кыргызстана в Казахстан, наблюдается скопление автотранспорта. Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По состоянию на 15:30 16 декабря, в очереди на выезд из республики находятся около 25 легковых и 20 грузовых транспортных средств. Также зафиксировано скопление автотранспорта перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный».

    В очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 97 грузовых транспортных средств.

    «Скопление машин связано с увеличением количества легковых машин, которые занимаются перевозкой горюче-смазочных материалов. Кроме того, некоторые водители грузовых и легковых автомобилей не соблюдают очередность, пытаясь проехать вне очереди и тем самым создавая пробки перед въездом на КПП», - рассказали в Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана.

    В этом направлении Пограничная служба проводит соответствующую работу.

    Отмечено, что скопление транспортных средств носит цикличный характер.

    «При этом подчеркиваем, что со стороны ПС ГКНБ Кыргызской Республики нет ограничений для грузоперевозчиков и водителей при прохождении пограничного контроля. В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», - добавили в ПС ГКНБ Кыргызской Республики.

    По данному вопросу ИА «Казинформ» обратилось в пресс-службу Комитета национальной безопасности РК. По их информации, «пробка» образовалась на кыргызском участке границы, на казахстанской стороне ситуация стабильная.

    Фото ИА «Кабар»
    Транспорт Пограничники Кыргызстан
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