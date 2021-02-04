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    Транспортный налог казахстанцы могут посчитать на портале Комитета госдохов

    4 Февраля 2021, 22:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, как можно легко провести расчет налога на транспортные средства, передает МИА «Казинформ».

    Для этого достаточно на портале Комитета www.kgd.gov.kz найти Калькулятор и внести данные о налоговом периоде, виде и объеме двигателя транспортного средства. Электронный сервис сам посчитает сумму причитающего налога, пояснили в ведомстве.

    Калькулятор размещен на главном экране портала, в разделе «Электронные сервисы», его легко найти.

    «В соответствии с внесенными с текущего года изменениями, налог на транспортные средства физических лиц нужно оплатить не позднее 1 апреля 2021 года», - отметили в пресс-службе Комитета.

    В этой связи также пересмотрен алгоритм расчета пени по налогу на транспортные средства.

    Напомним, ранее Комитетом госдоходов сообщалось , что 31 декабря 2020 года завершилась амнистия для физических лиц по налогам на имущество, землю и транспорту. Этой возможностью воспользовались более 1 млн граждан, им списана пеня на сумму более 2 млрд тенге.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Минфин РК Другие государственные органы Общество Налоги
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