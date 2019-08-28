Транспортные полицейские присоединились к акции «Дорога в школу»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках акции «Дорога в школу» сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК оказывали помощь многодетным семьям, нуждающимся в материальной поддержке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«Эта акция проводится ежегодно в целях оказания помощи школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Наши сотрудники каждый год принимают активное участие в этой акции и помогают детей собраться в школу «, - отметил начальник управления кадровой политики департамента Рустем Ильясов.

По его словам, в этом году в рамках благотворительной акции транспортные полицейские оказали материальную помощь 57 семьям, из которых 49 многодетные, 7 матерей-одиночек и 1 отец-одиночка. В преддверии нового учебного года полицейские подарили школьникам рюкзаки канцелярские товары, школьную и спортивную одежду, спортивный инвентарь.

Также была оказана помощь всем многодетным семьям, нуждающимся в материальной поддержке. Одной из таких семей является семья Айтбаевых , из города Нур-Султана . В семье 6 детей, 4 из которых школьники. Многодетная мать - Алмагуль Айтбаева поблагодарила правоохранителей за постоянное внимание, помощь в подготовке к началу учебного года и оказываемую поддержку в воспитании детей.

В ходе акции сотрудники полиции провели беседу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также напомнили родителям, что они должны формировать у детей интерес к учебе и ведению здорового образа жизни.

В завершение встречи стражи порядка поздравили ребят с началом учебного года, пожелали отличных отметок, стремления к знаниям, а они, в свою очередь, пообещали хорошо учиться.

Участие в благотворительной акции приняли и сотрудники линейных подразделений департамента.