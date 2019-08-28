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    Транспортные полицейские присоединились к акции «Дорога в школу»

    28 Августа 2019, 11:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках акции «Дорога в школу» сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК оказывали помощь многодетным семьям, нуждающимся в материальной поддержке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    «Эта акция проводится ежегодно в целях оказания помощи школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Наши сотрудники каждый год принимают активное участие в этой акции и помогают детей собраться в школу «, - отметил начальник управления кадровой политики департамента Рустем Ильясов.

    По его словам, в этом году в рамках благотворительной акции транспортные полицейские оказали материальную помощь 57 семьям, из которых 49 многодетные, 7 матерей-одиночек и 1 отец-одиночка. В преддверии нового учебного года полицейские подарили школьникам рюкзаки канцелярские товары, школьную и спортивную одежду, спортивный инвентарь.

    Также была оказана помощь всем многодетным семьям, нуждающимся в материальной поддержке. Одной из таких семей является семья Айтбаевых , из города Нур-Султана . В семье 6 детей, 4 из которых школьники. Многодетная мать - Алмагуль Айтбаева поблагодарила правоохранителей за постоянное внимание, помощь в подготовке к началу учебного года и оказываемую поддержку в воспитании детей.

    В ходе акции сотрудники полиции провели беседу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а также напомнили родителям, что они должны формировать у детей интерес к учебе и ведению здорового образа жизни.

    В завершение встречи стражи порядка поздравили ребят с началом учебного года, пожелали отличных отметок, стремления к знаниям, а они, в свою очередь, пообещали хорошо учиться.

    Участие в благотворительной акции приняли и сотрудники линейных подразделений департамента.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Благотворительность Общество
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