Транспортные полицейские обнаружили мешок с наркотиками у жителя Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Транспортными полицейскими пресечен канал распространения наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками транспортной полиции совместно с бойцами специального отряда быстрого реагирования установлен и задержан по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотиков 49-летний житель города Шымкента.

В ходе проведения обысков обнаружено наркотическое средство «высушенная марихуана» общим весом 7 кг 487 граммов.

По месту жительства подозреваемого изъят мешок с наркотиками, часть изъятого наркотического средства была расфасована в 38 газетных свертках и 43 спичечных коробках.

Подозреваемый дал признательные показания, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: polisia.kz



