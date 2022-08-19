Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Транспортные полицейские обнаружили мешок с наркотиками у жителя Шымкента

    19 Августа 2022 14:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Транспортными полицейскими пресечен канал распространения наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками транспортной полиции совместно с бойцами специального отряда быстрого реагирования установлен и задержан по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотиков 49-летний житель города Шымкента.

    В ходе проведения обысков обнаружено наркотическое средство «высушенная марихуана» общим весом 7 кг 487 граммов.

    По месту жительства подозреваемого изъят мешок с наркотиками, часть изъятого наркотического средства была расфасована в 38 газетных свертках и 43 спичечных коробках.

    Подозреваемый дал признательные показания, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Фото: polisia.kz
    #Борьба с преступностью #Шымкент #Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанца задержали за участие в организации наркоканала в Кыргызстане
    Казахстанца с 10 кг гашиша задержали в Таласе
    Свыше 600 кустов конопли обнаружили во дворе дома жителя Шымкента
    Фасовщика синтетических наркотиков задержали в Кокшетау
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров