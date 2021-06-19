Транспортные полицейские Казахстана примут участие в Международном турнире по мини-футболу в Бресте

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сотрудникам департамента полиции на транспорте предстоит защищать честь страны на XXII-ом Международном турнире по мини-футболу, посвященном памяти защитников Брестского железнодорожного вокзала. Турнир состоится с 20 по 22 июня текущего года во Дворце спорта «Виктория» в городе Бресте Республики Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

«Цель турнира - укрепление дружественных связей, популяризация и развитие игровых видов спорта в органах внутренних дел Республики Беларусь, Белорусской железной дороги Республики Беларусь и иностранных государств. Также пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ОВД, повышение спортивного мастерства и определение лучших спортсменов», - отметили организаторы соревнования.

В этом году команду футболистов транспортной полиции сопровождает лично сам начальник департамента Онал Бекиев.

«Наша команда показала свой потенциал в 2019 году, отличившись слаженной игрой и сильным командным духом. И в этот раз желаю своей команде честной игры и, конечно же, удачи», - выразил слова поддержки генерал-майор полиции.

В свою очередь, игроки спортивной команды поблагодарили главу ведомства за поддержку.

Капитаном команды назначен Оралбек Омаров, он же является начальником управления по кадровой политике департамента. По его словам, борьбу за главный приз будут вести команды, представляющие разные государства.

«В этом году мы серьезно усилили свою команду новыми опытными игроками и надеемся на победу. Наши игроки почти месяц оттачивали технику игры и формальных упражнений», - говорит О. Омаров.

В департаменте полиции на транспорте принято поддерживать спортсменов. Провожать команду полицейских пришли коллеги и друзья. Ребята вылетели прямым рейсом в Минск из международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

К слову, в данном турнире команда ДПТ участвует в уже не первый год. В 2019 году сборная транспортной полиции заняла 3 место.