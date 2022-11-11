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    Транспортные коридоры между тюркскими государствами очень важны - Президент РК

    11 Ноября 2022, 12:13

    САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. Об этом заявил в своем выступлении на саммите ОТГ Президент РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Ярким примером, по словам Касым-Жомарта Токаева, может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории трех братских государств – Казахстана, Азербайджана, Турции. «Поэтому мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 миллиардов долларов инвестиций», - сказал Президент.

    Важное значение представляет и развитие внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами, отметил Глава государства.

    «Пользуясь случаем, хотел бы обратить ваше внимание на это направление. Целесообразным видится дальнейшее расширение наших транзитных и экспортных возможностей. Прежде всего, необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, по его мнению, крайне важно сформировать «цифровую транспортную систему», которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Транспорт Тюркский мир
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