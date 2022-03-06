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    Транспортно-логистический центр стоимостью 50 млн долларов построят в Актобе

    6 Марта 2022, 07:34

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе построят крупный транспортно-логистический центр с авиационным хабом. Об этом стало известно в ходе встречи президента турецкой компании Хусейна Барлина с акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Турецкая компании планирует инвестировать в актюбинский регион 50 млн долларов. В частности, компания намерена построить в Актюбинской области крупнейший транспортно-логистический центр с авиационным хабом.

    «Благодаря географическому расположению Актюбинская область имеет большие перспективы развития как транзитного хаба. Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку проекту», - сказал Ондасын Уразалин.
    В свою очередь Хусейн Барлин отметил высокую заинтересованность в инвестировании в транспортно-логистическую инфраструктуру региона.
    «Логистический хаб, который хотим построить, будет способствовать повышению товаро- и грузооборота между Казахстаном и соседними странами. Уверен, он окажет положительное влияние на развитие актюбинского региона», - сказал Хусейн Барлин.
    В ходе встречи стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Инвестпроекты Актюбинская область Строительство Транспорт Турция Логистика Сотрудничество
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