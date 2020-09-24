Транспортная полиция объединила усилия с волонтерами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские совместно с волонтерами раздали порядка 500 масок в пассажирских поездах и на железнодорожном вокзале Нур-Султан 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В целях развития волонтерского движения в Год волонтера департамент полиции на транспорте проводит совместное мероприятие «Патруль-волонтер», с участием волонтеров Колледжа менеджмента и бизнеса.

«Мероприятие проводится в поддержку акции #Birgemiz для профилактики коронавирусной инфекции и пропаганды здорового образа жизни среди пассажиров поездов и посетителей железнодорожного вокзала. Кроме того, мы разъясняем ограничения, введенные в связи с карантином, и предупреждаем о необходимости ношения масок не только в помещении, но и на улице», - отметил заместитель начальника департамента Абзал Жуматаев.

На сегодняшний день во всех регионах страны проводятся карантинные мероприятия. Поэтому очень важно соблюдение санитарно-гигиенических норм. Особенно на объектах авиа- и железнодорожного транспорта с массовым скоплением людей.

По словам Абзала Жуматаева, транспортные полицейские не только выполняют свои основные задачи, но и проявляют заботу о здоровье граждан, о чем свидетельствуют подобные акции и мероприятия.

На станции Нур-Султан-1 А. Жуматаев встретился с личным составом и волонтерами, обозначил приоритетные направления в служебной деятельности. После чего полицейские и волонтеры приступили к раздаче защитных масок и памяток профилактического характера пассажирам во время отправления и прибытия пассажирских поездов сообщением «Караганды - Костанай», «Жезказган - Нур-Султан», «Алматы - Костанай» и «Нур-Султан - Павлодар».

По словам одного из волонтеров, они постоянно участвуют в акциях и мероприятиях, организованных департаментом. Участники волонтерской кампании предпочитают не афишировать свои имена. Они осуществляют эту работу добровольно и на благо широкой общественности, что является долгом каждого гражданина.

В свою очередь, граждане тоже обращались со словами благодарности в адрес стражей порядка. Они высоко оценили заботу полицейских о гражданах в такое непростое время, а также пожелали успехов и процветания в их нелегкой работе.

К слову, большинство граждан очень ответственно относятся к ношению защитных масок.

За время акции транспортные полицейские вручили пассажирам порядка 500 защитных медицинских масок. Стражи порядка планируют и впредь продолжать работу в этом направлении.

Напомним, что сотрудники транспортной полиции такие акции проводят регулярно. Например в конце августа на станции Нур-Султан совместно с волонтерами было роздано 1500 масок. На сегодняшний день полицейские роздали около 2 тысяч медицинских масок.