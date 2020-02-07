Транспортная отрасль имеет большой потенциал развития - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено первое заседание Совета по транспорту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

«Вопросы развития транзитно-транспортного потенциала страны являются важнейшим направлением работы Правительства. Транспортная отрасль выступает одним из драйверов экономического роста Казахстана и имеет большой потенциал развития. В этой связи решено создать Совет по транспорту», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что транспортный сектор занимает 8,2% в ВВП Казахстана. По итогам 2019 года темпы роста отрасли составили 5,1%, а число занятых работников превысило 640 тыс. человек.

Совет по транспорту будет рассматривать актуальные вопросы развития транспортной отрасли и транзитного потенциала РК, задачи по формированию регионального транспортно-логистического хаба, повышению мобильности населения, сокращению сроков доставки грузов по территории страны и другие.

В состав совета вошли руководители государственных органов и крупных компаний транспортной отрасли РК.